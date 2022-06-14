Москва, 14 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Попытки вытолкнуть Россию из международной жизни невозможны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчётливо демонстрирует», — сказал он в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что из-за беспрецедентной экономической войны в связи с введёнными против страны западных санкций Россия в настоящее время находится в нелёгкой ситуации.

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