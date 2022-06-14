Тбилиси, 14 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Грузия больше, чем Молдавия и Украина продвинулась в проведении «демократических» реформ, поэтому в первую очередь заслуживает получения статуса кандидата на вхождение в состав Евросоюза. Об этом 13 июня заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

gov. ge Ираклий Гарибашвили

«Если кому и полагается статус кандидата в ЕС, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдавии», — сказал глава грузинского правительства.

Он сомневается, что критерием присваивания стране статуса кандидата на вступление в ЕС должно быть то, идут ли там боевые действия. По мнению Гарибашвили, Грузия заслужила это «строя демократию» в течение последних 30 лет.

«Мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил», — сказал премьер-министр.

Напомним, 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. Гарибашвили обвинил в этом оппозиционную грузинскую партию «Единое национальное движение», у которой дружеские отношения с самой крупной в Европарламенте партией — «Единая народная партия».