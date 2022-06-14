Москва, 14 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, будет ли Владимир Путин присутствовать на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Главный военно-морской парад

«Пока не могу вам сказать, но традиционно он посещает, да, конечно», — приводит слова Пескова ТАСС.

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится 31 июля в день Военно-морского флота (ВМФ) России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие 47 боевых кораблей.