Москва, 14 июня, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Страны Запада боятся признать вред антироссийских санкционных мер для своей собственной экономики. Такое заявление сделал 14 июня председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Как указал Пушков, попытки Запада изолировать себя от России дорого обошлись западным же странам, но признать этот факт они боятся. Поэтому были запущены серые схемы в обход собственноручно введённых санкций.

В частности, Пушков заострил внимание на ситуации с удобрениями, которые производит Россия. Власти США призывают транспортные и сельхозкомпании закупать и перевозить российские удобрения, но стараются действовать тайно, не афишируя своих стремлений.

По мнению российского политика, такое поведение Белого дома стало показателем того, что США уже не выдерживают собственных санкций, но найти выход из создавшегося положения не могут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США заявили о работе США и партнёров по G7 над ужесточением антироссийских санкционных мер.