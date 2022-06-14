Токио, , 07:40 — REGNUM Capcom официально анонсировала версии игр Resident Evil 2, 3 и 7 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Трейлер был опубликован 14 июня на портале Eurogamer.

Resident Evil 2 steamXO

Компания сообщила, что выпустит соответствующие обновления сегодня, 14 июня 2022 года. Все три игры получат поддержку разрешения 4K, технологии трассировки лучей, 3D-звук и повышенную частоту кадров. Разработчики отметили, что геймеры смогут без проблем перенести сохранения в новые версии игр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Capcom анонсировала загружаемое дополнение Shadows of Rose к Resident Evil: Village. Игра также получит набор контента Mercenaries и поддержку режима от третьего лица.

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