Нью-Йорк, США, 14 июня, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Информация об обстреле роддома в Донецке в Донецкой Народной Республике вызвала «чрезвычайную обеспокоенность», любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры являются нарушением международного права. Такое заявление 13 июня сделал журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — указал Дюжаррик.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими карателями роддома в городе Донецке в ДНР, расположенного на улице Панфилова, 3. Жертв и пострадавших удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников медучреждения.