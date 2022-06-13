Донецк, 14 июня, 2022, 01:36 — ИА Регнум. До 33 человек возросло количество раненных при обстрелах украинскими боевиками города Донецка в Донецкой Народной Республике, число погибших составляет четыре человека, включая ребёнка. Об этом 14 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В Киевском районе Донецка при обстрелах украинскими боевиками получили ранения мужчина 1980 года рождения и женщины 1949 и 1959 годов рождения.

В Куйбышевском районе ранения разной степени тяжести получили мужчины 1986, 1940 и 1986 годов рождения, женщины 1944, 1939, 1979, 1955 и 1942 годов рождения. Общее количество пострадавших среди мирных жителей Донбасса в результате массированных обстрелов со стороны киевских карателей 13 июня составило 33 человека, погибло четыре человека, в том числе один ребёнок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших и 22 пострадавших в результате обстрелов города Донецка киевскими боевиками. Украинские каратели применяли при обстрелах мирного населения различное вооружение, в том числе РСЗО «Град».