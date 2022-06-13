Москва, , 22:42 — REGNUM Известный актёр Владимир Машков не станет сниматься в картинах, связанных с событиями в Донбассе. Об этом 13 июня написал портал «‎Общественная служба новостей»‎.

Художественный руководитель театральной школы «Табакерка» Владимир Машков Управление пресс-службы правительства Тульской области

«‎Основа любого фильма, произведения — это сценарий. Поэтому очень важно, чтобы та драматургия, которая появится, была честной, искренней и настоящей. А это очень непросто сделать, причем во время военных действий»‎, — заявил артист. Стоит отметить, что на днях Машков представил фильм «Движение вверх» в рамках фестиваля «Дни России в Донбассе».

Ранее стало известно о том, что Владимир Машков прибыл в Донбасс. В рамках визита актёр пообщался с местными жителями и рассказал о своей карьере в кино.

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