Москва, 13 июня 2022, 22:42 — REGNUM Известный актёр Владимир Машков не станет сниматься в картинах, связанных с событиями в Донбассе. Об этом 13 июня написал портал «Общественная служба новостей».
«Основа любого фильма, произведения — это сценарий. Поэтому очень важно, чтобы та драматургия, которая появится, была честной, искренней и настоящей. А это очень непросто сделать, причем во время военных действий», — заявил артист. Стоит отметить, что на днях Машков представил фильм «Движение вверх» в рамках фестиваля «Дни России в Донбассе».
Ранее стало известно о том, что Владимир Машков прибыл в Донбасс. В рамках визита актёр пообщался с местными жителями и рассказал о своей карьере в кино.
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