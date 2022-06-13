Лондон, 13 июня, 2022, 21:20 — ИА Регнум. 13 июня на официальном сайте лондонского «Арсенала» объявили о заключении контракта с 19-летним бразильским нападающим «Сан-Паулу» Маркиньосом Оливейрой. Футболист присоединится к «канонирам» в летнее трансферное окно.

ФК «Арсенал»

Лондонский клуб заплатил «Сан-Паулу» 3,5 миллиона евро за трансфер Оливейры. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Маркиньос Оливейра принял участие в восемнадцати матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах (Кубок Бразилии, Южноамериканский кубок, Паулиста А1, Серия А), в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.