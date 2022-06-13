Москва, 13 июня, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Нередкая проблема «изборника» — неравнозначность входящих в него произведений. Часто она связана с тем, что автор творил в разных жанрах и качество итоговых работ не всегда оказывалось в них одинаково удачным…

Обложка книги Владимира Рудинского «Два Парижа».

Подобные мысли приходят при чтении сборника эмигранта второй волны Владимира Рудинского (псевдоним Даниила Петрова, 1918–2011), жившего в Париже и принадлежавшего к консервативной части диаспоры, связанной с теорией «народной монархии» публициста и общественного деятеля Ивана Солоневича. Книга состоит из нескольких разделов: популярных новелл, написанных в жанре готического романа, криминальных очерков и статей, посвященных общественным и политическим проблемам русского зарубежья.

Из них, как представляется, наиболее интересны очерки и статьи. Криминальная хроника, создававшаяся в режиме реального времени, позволяет лучше понять причины современных проблем западноевропейского (а точнее французского и швейцарского) общества. Так, например, заметка «Арабские террористы в Париже» (1960 г.) показывает через деятельность алжирских экстремистов всю изначальную условность, если не утопичность последующих попыток создания «толерантного» «мультикультурного» общества.

Статьи в основном посвящены критике политических оппонентов в лице представителей левых течений, сторонников реэмиграции («возвращенцы»), а также спорам внутри национального течения эмиграции. Среди последних одним из объектов критики журналиста стали «нацмальчики» — представители Национально-трудового союза нового поколения (после 1957 г. Народно-трудовой союз). В своей полемике автор в числе прочего задавался вполне разумными риторическими вопросами «о возможности при их режиме свободного творчества», «совместим ли их строй со свободой личности и возможен ли он без террора», наконец, желает ли русский народ смены владычества КПСС другой однопартийной диктатурой. Поэтому казалось логичным и желание Рудинского в «необходимости отповеди этим достойным конкурентам фашистов и коммунистов».

Вот только желание это не имело под собой никакого морального основания. Дело в том, что и создатель «народной монархии» и его верный оруженосец Рудинский в годы Великой Отечественной войны также сотрудничали с немцами, как и члены НТС. Солоневич служил в недоброй памяти ведомстве доктора Геббельса, а Рудинский был переводчиком в сражавшейся на восточном фронте испанской «Синей дивизии».

Так что протест Рудинского против деятельности «нацмальчиков» очень напоминал лозунг «пчелы против меда», и одновременно характеризовал непростое послевоенное состояние Русского зарубежья, в котором продолжалась война не только между патриотами и коллаборантами, но и внутри последних.