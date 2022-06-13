Москва, , 19:28 — REGNUM Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко — в ближайшее время. Об этом 13 июня передает Sputnik Беларусь.

Борис Грызлов Дарья Антонова, ИА REGNUM

«С начала этого года состоялось 5 встреч наших президентов. В ближайшее время запланирована еще одна», — отметил он.

В 2022 г. страны отмечают 30-летие установления дипотношений.

«Сегодня наши отношения находятся на максимально высоком уровне. В настоящее время Беларусь — ближайший союзник РФ. Осуществляется большая работа по линии правительств, парламентов, министерств, ведомств», — добавил он.