Париж, 13 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Франция вступила в «период военной экономики» и ей необходимо приспособиться к нему на длительный период времени. Об этом 13 июня заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на открытии салона военной техники сухопутных войск Eurosatory 2022 в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Как указал французский лидер, в данный момент страна вступила «период военной экономики, к которому надо будет приспособиться на длительное время», для чего, по его словам, необходимо пересмотреть оборонные затрат Франции.

Также Макрон указал, что из-за идущего на европейской территории в данный момент вооруженного конфликта высокой интенсивности, Европе, как он считает, нужно усилить свой военно-промышленный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что он поручил министру вооруженных сил страны Себастьену Лекорню из-за конфликта на Украине пересмотреть программу модернизации вооружений французской армии на период с 2019 по 2025 год.