Заречный, Свердловская область, , 13:19 — REGNUM В Свердловской области проводится проверка по факту травмирования троих детей при пожаре в городе Заречном. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

Проверку ведёт Белоярская межрайонная прокуратура. Пострадали две девочки и мальчик. Они находились в квартире вместе со своей матерью.

Установлено, что семья не состояла ранее на профилактическом учёте. Причина пожара выясняется. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 12 июня.

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