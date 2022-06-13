Сеул, 13 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В одном из районов Сеула начали работать беспилотные такси южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor. Об этом сообщает портал AutomotiveWorld.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

Таксопарк состоит из электрических автомобилей IONIQ 5. Они оснащены системой автономного вождения разработки Hynudai Motor.

Сервис беспилотных такси будет работать в пилотном режиме в Каннамге — одном из самых оживлённых районов Сеула. Министерство земли, транспорта и морских дел выдало компании Hyundai разрешение на запуск этого сервиса.

Проект реализуется в сотрудничестве со стартапом Jin Mobility. Эта компания является разработчиком мобильного сервиса для вызова и управления беспилотными автомобилями.

Руководитель Центра автономного вождения Hyundai Motor Group Вунгджун Джанг рассказал, что в такси используется система автономного вождения 4-го уровня. При этом уровне автоматизации вождения транспортное средство может передвигаться без контроля пилота.