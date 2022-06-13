Вашингтон, 13 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов стоимость криптовалюты биткоин уменьшилась более чем на 11%. Это 13 июня следует из данных торговой площадки Coindesk.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Согласно этим данным, по состоянию на 10:57 мск цена биткоина снизилась на 10,4% и составляла $24,6 тысячи.

При этом по состоянию на 11:40 мск стоимость биткоина подешевела на 11,2% — до $24,48 тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что по итогам 2021 года жертвы мошенников среди владельцев криптовалют потеряли в 60 раз больше средств, чем в 2018 году.