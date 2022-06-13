Лондон, 13 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины показала слабость и раскол в «щите» НАТО. Об этом 13 июня пишет обозреватель Саймон Тисдалл в своей статье для британского издания The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как отмечает автор материала, альянс, по своей сути, является менее сплоченным, могущественным и организованным, чем это кажется на первый взгляд.

«Важные европейские члены альянса прячутся за союзом, которым ранее пренебрегали. Они пытаются избежать дорогостоящих обязательств перед Киевом, которые могут разозлить Москву», — написал он в своей статье.

При этом обозреватель указал, что, по его мнению, в такой большой организации нереально было бы ждать полного политического единодушия и добавил, что неравенство членов НАТО в военной сфере при равном праве голоса «препятствует быстрому и смелому принятию решений».

Также Тисдалл уточнил, что, по его мнению, альянс чересчур зависимость от США и без согласия Вашингтона в НАТО ничего не происходит, также за американской мощью «прячутся отстающие, отказываясь платить за дорогу».

«В организационном и военном плане НАТО повсюду. Имеется три штаба объединенного командования — в Италии, Нидерландах и США. Но главный генерал союза базируется в Бельгии. Отсутствует оперативная совместимость систем вооружений разных стран», — пояснил автор статьи.

Кроме того, он добавил, что при продолжении конфликта на Украине слабости и уязвимости, на которые в продолжение продолжительного времени не обращали внимание, будут более очевидны и более опасны.

«А что, если щит Североатлантического альянса сломан или имеет серьезные недостатки?» — также задался вопросом Тисдалл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского минобороны Алексей Резников обвинил страны Европы в усталости от конфликта и в проблемах с поставками вооружений киевскому режиму.