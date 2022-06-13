Москва, 13 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Речь российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет чрезвычайно важной. Об этом 13 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Так, Путин будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире. «Конечно же, об этом невозможно не говорить, уверен, что президент РФ будет говорить об этом», — отметил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Ожидается, что Путин выступит на мероприятии в очном формате 17 июня.