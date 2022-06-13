Москва, 13 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Наездник Вадим Шеховцов скончался на 54 году жизни после скачек на Центральном ипподроме в Москве, сообщи 13 июня в пресс-службе «Российских ипподромов».

Kremlin.ru Скачки. Центральный Московский ипподром

Мастер-жокей выступал на трехлетнем жеребце и финишировал вторым. Но после окончания скачек мужчина выпал из качалки прямо на призовой дорожке. Спасти его не удалось.

Предварительной причиной смерти Шеховцова названа сердечная недостаточность.

Наездник работал на Центральном столичном ипподроме с 1986 г.