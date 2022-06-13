Вильнюс, 13 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что успехи Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины «разочаровывают». Он заявил об этом 13 июня в интервью для Foreign Policy.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

По словам Ландсбергиса, последние события на Украине продемонстрировали, что у киевского режима очень мало шансов «нанести поражение» России.

«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», — сказал он.

Также глава МИД Литвы указал, что Россия успешным образом противостоит санкциям Запада. При этом также Ландсбергис отметил, что в сложившейся ситуации и украинских боевиков практически нет возможности изменить ход военных действий и даже военная поддержка союзников киевского режима не гарантирует ему этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР.