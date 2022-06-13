Минск, , 07:50 — REGNUM Роскосмос не влияет на выбор кандидатов в космонавты от Белоруссии. Об этом 13 июня рассказал ТАСС глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока не знаю, какие кандидаты, и не хочу знать, чтобы не было нашего влияния на формирование списка. Это всецело зависит от выбора Национальной академии наук Белоруссии», — уверяет глава Роскосмоса.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил Роскосмосу организовать полёт в космос представителей Белоруссии на российском корабле. Тогда Дмитрий Рогозин сказал, что белорусская сторона должна отобрать, как минимум, два десятка кандидатов до 15 июня 2022 года.

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