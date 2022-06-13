Санкт-Петербург, 13 июня, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 13 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу президента.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме», — рассказали изданию. «Планируется, что глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч», — объяснили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время ПМЭФ руководители межправительственного комитета по сотрудничеству Москвы и Белграда намерены обсудить сотрудничество в области экономики России и Сербии. «Россия — один из наших самых важных экономических партнеров», — подчеркнул министр по инновациям Сербии Ненад Попович.