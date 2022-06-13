Брюссель, 13 июня, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно, если Киев пойдёт на уступки, в том числе и территориальные. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12 июня пресс-конференции в Финляндии, транслировавшейся пресс-службой военного альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир», — задался вопросом Столтенберг.

Генсек НАТО уточнил, что Североатлантический альянс намерен оказывать помощь Украине, обеспечивая ей более сильную позицию за столом переговоров с Россией. Столтенберг отметил, что военный альянс с самого начала российской спецоперации стремился помогать украинской стороне, воюющей за независимость.

При этом Столтенберг подчеркнул, что солдаты НАТО не принимают участия в боевых действиях на Украине, так как Североатлантический альянс не хочет эскалации конфликта за пределами этой страны. По этой причине военный блок не заходил на украинскую территорию и отказал Киеву в создании бесполётной зоны.

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