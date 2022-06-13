Афины , 13 июня, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Экс-омбудсмена Украины Людмилу Денисову назвали «архитектором чудовищной лжи», а самих украинцев — лжецами в статье, опубликованной 12 июня греческим изданием «Эфимерида тон синдактон».

ВО Свобода Людмила Денисова

Издание напомнило о лжи, которую распространяла о российской армии и российских военнослужащих в течение четырёх месяцев экс-омбудсмен Денисова.

«И чего только не говорили уста госпожи Людмилы за последние четыре месяца — о резне сотен мирных жителей в Буче и Краматорске, о разрушенных до основания целых городах, о братских могилах и передвижных крематориях, где исчезли тысячи погибших мирных жителей», — указывается в статье.

Издание напоминает и о самых нашумевших «разоблачениях» Денисовой о якобы систематических изнасилованиях украинских женщин и даже детей «варварами, развращенными русскими ορκами». Указывается, что всё сказанное Денисовой немедленно попадало на страницы газет и широко освещалось западными СМИ, при этом информация никем и нигде не проверялась.

«Волшебным образом все большие СМИ забыли на несколько месяцев такую маленькую вещь в журналистике, которая называется проверка информации. Это наша Людмила сказала? Так что забудь об этом, это правда!» — саркастически отмечает греческое издание.

Газета указывает, что построенная на чудовищной лжи карьера Денисовой закончилась, когда украинская Рада превалирующим большинством в 234 голоса и с согласия президента Украины Владимира Зеленского уволила её с занимаемой должности. В издании процитировали слова депутата Павла Фролова, который констатировал, что Денисова была уволена за распространение лжи, которая только навредила Украине.

Уточняется, что Денисова была «не единственной лгуньей на этой войне» и не она является автором таких украинских мифов, как о «героях Змеиного острова» и о «призраке Киева».

«Таких лжецов, как украинцы, мы не видели с первой войны в Ираке», — заключает греческое издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении омбудсмена Украины Денисовой за непрофессионализм. Так, она практически ежедневно обвиняла российских военных в изнасилованиях украинцев, при этом не приводя доказательств.