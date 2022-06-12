Малага, Испания, 12 июня, 2022, 23:47 — ИА Регнум. 12 июня сборная Испании в матче четвертого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА одержала уверенную победу над сборной Чехии. Основное время встречи, проходившей в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилось со счетом 2:0.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Забитыми мячами в составе «красной фурии» отметились полузащитник «Валенсии» Карлос Солер (24’ Марко Асенсио) и нападающий «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия (75’ Ферран Торрес).

Составы команд:

Испания: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия, Даниэль Карвахаль, Маркос Алонсо (Хорди Альба, 78’), Коке (Серхио Бускетс, 78’), Родриго Эрнандес, Карлос Солер (Гави, 59’), Марко Асенсио (Пабло Сарабия, 72’), Дани Ольмо, Альваро Мората (Ферран Торрес, 59’).

Чехия: Алеш Мандоус, Давид Зима, Вацлав Емелька, Якуб Брабец, Владимир Цоуфал, Михал Садилек (Алекс Крал, 30’), Ярослав Зеленый (Лукаш Калвах, 78’), Томаш Соучек, Якуб Пешек (Станислав Тэцл, 78’), Ян Кухта (Вацлав Юречка, 59’), Вацлав Черны (Адам Гложек, 59’).

Сборная Испании, одержав вторую победу и набрав восемь очков, обошла сборную Португалии и поднялась на первую позицию в турнирной таблице группы. Сборная Чехии с четырьмя очками осталась на третьем месте.