Брентфорд, Великобритания, , 23:30 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Брентфорд» предложило 30-летнему атакующему полузащитнику сборной Дании продлить контракт. Об этом 12 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

По информации источника, футболист рассматривает другие варианты, так как в подписании датчанина заинтересованы многие клубы, среди которых «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Кристиан Эриксен принял участие в одиннадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Также футболист получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Эриксена с «Брентфордом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датчанина в 15 миллионов евро.