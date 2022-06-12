Москва, 12 июня, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В Москве на Центральном ипподроме после скачек умер 53-летний мастер-наездник Вадим Шеховцов. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба АО «Российские ипподромы».

Траур

«12 июня 2022 года ушел из жизни мастер-наездник Вадим Александрович Шеховцов, — говорится в сообщении. — Его жизнь трагически оборвалась прямо на призовой дорожке Центрального Московского ипподрома».

Отмечается, что Шеховцов, выступавший на орловском жеребце Кристалле ЛАГ, неожиданно после окончания заезда выпустил вожжи из рук и выпал из качалки. Помочь наезднику не смогли.

По предварительным данным, причиной внезапной смерти наездника стала сердечная недостаточность.