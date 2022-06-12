Анкара, , 23:23 — REGNUM 43-летний итальянский специалист и экс-наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло 12 июня был назначен на пост главного тренера основного состава турецкого клуба «Фатих Карагумрук». Об этом сообщили на официальном сайте клуба. Этот клуб станет вторым в тренерской карьере Андреа Пирло.

По итогам прошедшего сезона «Фатих Карагумрук», одержав шестнадцать побед, потерпев тринадцать поражений и набрав 57 очков, занял восьмое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги 2021/22.

Лучшим бомбардиром клуба в прошедшем сезоне стал 30-летний сербский центрфорвард Александар Пешич, забивший четырнадцать мячей и отдавший четыре результативные передачи в 31-м матче регулярного чемпионата.