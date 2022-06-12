Барселона, Испания, 12 июня, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Athletic, каталонская «Барселона» готова отпустить 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга, если поступит предложение в размере 100 миллионов евро.

«Барселона»

По информации источника, сам футболист склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед». Однако «красные дьяволы» готовы предложить за нидерландского хавбэка 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает подписать полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силву на замену де Йонгу.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.