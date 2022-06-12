Санкт-Петербург, 12 июня, 2022, 22:18 — ИА Регнум. На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, в торжественной обстановке состоялась закладка двух дизель-электрических подводных лодок самого современного проекта 677 «Лада».

АО «Адмиралтейские верфи» Закладка подлодок проекта 677

Подводные лодки с именами «Вологда» и «Ярославль» стали четвертым и пятым кораблями в серии субмарин проекта 677, которые строятся на АО «Адмиралтейские верфи» для Военно-морского флота России.

«Адмиралтейские верфи» строят подлодки проекта 677 «Лада», опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля «Санкт-Петербург», который служит на Балтийском флоте. На новых подлодках этой серии модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс.

Вторым кораблем серии стала подлодка «Кронштадт», спущенная на воду в 2018 году. Она завершает испытания и до конца 2022 года будет передана Северному флоту. В 2015 году заложен третий корабль серии — подлодка «Великие Луки». На ней сейчас продолжаются достроечные работы. Сейчас АО «Адмиралтейские верфи» ведет резку металла для четвертой и пятой подводных лодок проекта 677, которыми станут «Вологда» и «Ярославль».

«Мы вышли на плановое серийное строительство подводных кораблей. Сегодня без преувеличения можно сказать, что флот России обладает мощным научным и проектно-конструкторским потенциалом, многовековым опытом строительства и эксплуатации кораблей высококвалифицированным личным составом. Военно-политическая обстановка в мире требует, чтобы у России был сильный, высокосбалансированный Военно-морской флот», — заявил в ходе церемонии закладки главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.