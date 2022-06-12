Гавана, 12 июня, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Власти Кубы выразили готовность продолжить укреплять связи с Россией во всех сферах.

Россия и Куба

«Куба сердечно поздравляет Российскую Федерацию с национальным праздником. Подтверждаем готовность и впредь укреплять давние связи во всех сферах», — говорится в сообщении МИД Кубы на его странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил РФ по случаю Дня России, заявив о полной поддержке страны.