Любляна, , 21:40 — REGNUM Сегодня, 12 июня, в Любляне на стадионе «Стожице» сборная Словении по футболу в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Сербии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Александар Митрович Ardfern

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты главного судьи — Даниэль Биндони и Альберто Тегони.

Стартовые составы команд:

Словения: Ян Облак, Яка Бийол, Миха Мевля, Дэвид Брекало, Жан Краничник, Грегор Сикошек, Миха Зайц, Ясмин КУртич, Адам Серин, Беньямин Шешко, Жан Целар.

Главный тренер: Матьяж Кек.

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Филипп Младенович, Милош Велькович, Неманья Максимович, Андрия Живкович, Саша Лукич, Марко Груич, Душан Тадич, Александар Митрович.

Главный тренер: Драган Стойкович.