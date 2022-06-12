Малага, Испания, , 21:36 — REGNUM Сборная Испании по футболу в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Чехии. Встреча пройдет 12 июня в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Коке после незанятого пенальти Дарья Антонова © ИА REGNUM

Бригада арбитров (Турция): Джюнейт Чакыр | Баттахин Дюран | Тарик Онгун.

Стартовые составы команд:

Испания: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия, Маркос Алонсо, Даниэль Карвахаль, Коке, Родриго Эрнандес, Карлос Солер, Марко Асенсио, Дани Ольсо, Альваро Мората.

Чехия: Алеш Мандоус, Давид Зима, Вацлав Емелька, Якуб Брабец, Владимир Цоуфал, Михаил Садилек, Ярослав Зеленый, Томаш Соучек, Якуб Пешек, Ян Кухта, Вацлав Черны.

В последний раз сборные Чехии и Испании играли между собой 5 июня. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Якуб Пешек (4’ Ян Кухта, Гави 45+3’ Родриго Эрнандес), Ян Кухта (66’ Вацлав Черны) и Иньиго Мартинес (90’ Марко Асенсио).