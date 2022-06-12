Рабат, 12 июня 2022, 21:33 — REGNUM Поздравления в связи с Днем России направил российскому президенту Владимиру Путину король Марокко Мухаммед VI, об этом сообщает 12 июня сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Король Марокко Мухаммед VI
Король Марокко Мухаммед VI
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В своем послании монарх от своего имени и имени марокканского народа направил »теплые поздравления и наилучшие пожелания прогресса и процветания российскому народу».

При этом он указал на то, что королевство и Российскую Федерацию связывают «выдающиеся отношения, основанные на крепкой дружбе, конструктивном сотрудничестве и взаимном уважении».