Рабат, 12 июня, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Поздравления в связи с Днем России направил российскому президенту Владимиру Путину король Марокко Мухаммед VI, об этом сообщает 12 июня сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

UN Climate Change Король Марокко Мухаммед VI

В своем послании монарх от своего имени и имени марокканского народа направил »теплые поздравления и наилучшие пожелания прогресса и процветания российскому народу».

При этом он указал на то, что королевство и Российскую Федерацию связывают «выдающиеся отношения, основанные на крепкой дружбе, конструктивном сотрудничестве и взаимном уважении».