Осло, , 21:26 — REGNUM 12 июня сборная Норвегии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА одержала минимальную победу сборной Швеции. Встреча, проходившая в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 3:2.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Эрлинг Холанд (10’ Фредрик Бьеран, 54’ пенальти) и Александер Серлот (77’ Эрлинг Холанд). Голы гостей забили Эмиль Форсберг (62’ Деян Кулушевски) и Виктор Дьекереш (90+5’).

Статистика матча (Норвегия/Швеция)

Удары 10/14

Удары в створ 5/2

Владение 54%/46%

Угловые 4/5

Нарушения 16/8

Составы команд:

Норвегия: Нюланд, Эстигор, Страндберг, Райерсон (Педерсен, 66’), Бьеркан, Торсбю (Берг, 66’), Берге, Эдегор (Торстведт, 66’), Холанд (Бериша, 89’), Серлот, Дэли (Эльюнусси, 57’).

Швеция: Ульсен, Крафт, Экдаль, Куртулус (Папаяннопулос, 85’), Гудмундссон, Каюсте (Эрикссон, 83’), Форсберг, Чельстрем (Классон, 59’), Кулушевски, Исак (Дьекереш, 58’), Куайсон (Эланга, 58’).

Сборная Норвегии, одержав третью победу в группе и набрав 10 очков, укрепилась на первом месте. Сборная Швеции с тремя очками осталась на третьей позиции.