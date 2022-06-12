Белград, 12 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В 2021 году иностранные инвестиции в Сербию составили почти 4 млрд евро, что является рекордом для республики, заявила в воскресенье, 12 июня, министр торговли, туризма и телекоммуникаций страны Татьяна Матич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Рост ВВП составил 7,4% в 2021 году, экспорт увеличился на 26,8%, приток иностранных инвестиций достиг рекордно высокого уровня — 3,9 млрд евро», — заявила Матич.

Как сообщало ИА REGNUM, глава сербского МВД заявил, что сокращение сотрудничества и близких отношений с Россией противоречит интересам Сербии.