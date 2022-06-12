Мехико, , 18:48 — REGNUM США сложно выстраивать диалог со странами Латинской Америки из-за того, что прежде Вашингтон постоянно вмешивался в дела региона, об этом заявил профессор Монтеррейского технологического института Даниэль Лемус-Дельгадо в статье, вышедшей 9 июня в китайской газете Global Time.

Латинская Америка Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в американском Лос-Анджелесе прошел Саммит Америк. Его организатором выступили американские власти, которые не стали приглашать на данный форум такие крупные латиноамериканские страны, как Венесуэла, Куба и Никарагуа.

«С самого начала своей независимости США считали Латинскую Америку естественной зоной своего влияния», — отметил он.

«Эти ужасные эпизоды не остались в прошлом. Власти США по-прежнему вмешиваются в дела латиноамериканских стран», — добавил он.

По словам автора, Саммит стран Америки продемонстрировал огромные противоречия между Вашингтоном и значительным блоком стран остального континента. Однако только многосторонний подход может решить серьезные проблемы, сотрясающие латиноамериканский регион.