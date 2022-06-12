Москва, 12 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Приветствие участникам форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» направил президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма опубликована 12 июня на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Приветствую вас по случаю открытия в Крыму, в бухте Капсель, образовательного сезона арт-кластера «Таврида», — говорится в телеграмме. — За прошедшие годы «Таврида» укрепила свой потенциал, стала признанной площадкой для общения энергичной, талантливой молодёжи».

Путин отметил, юноши и девушки на данном мероприятии могут предложить свежие, оригинальные идеи, получить поддержку для их осуществления.

«Уверен, что форум пройдёт, как всегда, «на отлично», поможет участникам продвинуться на пути к намеченным профессиональным и жизненным целям, — отметил глава государства. — Желаю вам плодотворной работы и хорошего отдыха».