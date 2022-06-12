Россия и Сербия обсудят на форуме в Петербурге экономическое сотрудничество
Белград, 12 июня, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Сотрудничество в области экономики России и Сербии намерены обсудить во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководители межправительственного комитета по сотрудничеству Москвы и Белграда, об этом 12 июня сообщает агентство ТАСС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, главной темой приближающегося форума станет «Новый мир — новые возможности». В мероприятии, помимо компаний из России и регионов страны участие примут порядка 69 зарубежных стран.
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По словам Поповича, встреча с его российским коллегой Юрием Борисовым и другими российскими министрами уже согласована.
Накануне Фонд Росконгресс сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Заседание состоится 17 июня, модератором мероприятия станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.