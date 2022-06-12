Москва, , 17:44 — REGNUM С возрастом люди становятся мудрее, начинают бережно относиться к своему здоровью и сокрушаются по поводу появления возрастных изменений. Несмотря на современное обилие косметологических клиник, сложно разобраться, куда идти и кому доверить себя. Кроме того, у многих после появления большого числа омолодившихся женщин и ставших одинаковыми, возникает паника и первое, что слышат косметологи — «Не делайте меня похожей на всех! Не меняйте мое лицо!».

Профессионалы четко понимают, что, помогая, главное, не навредить. Человек после посещения косметолога должен улучшить свою внешность, исправив дефекты, и сохранив индивидуальность.

С какого возраста можно обращаться к косметологам?

Елена Щелокова, автор интеллектуальной косметологии, способная по первым минутам общения с человеком определить главные причины возрастных изменений его лица, говорит, что первая диагностика должна быть в 21 год, когда окончательно сформирован лицевой скелет. В 10 лет у человека одно лицо, в 15 — другое, а в 21 оно уже сформировано окончательно, и все возрастные изменения начинаются именно с этого возраста.

Если у человека есть особенности строения лица в виде неправильного прикуса, или у него плохое зрение, или часто заложен нос, или особенности характера сопровождаются активной мимикой, то именно эти проблемы будут создавать возрастные изменения на лице в первую очередь, в виде появления морщин, складок или ухудшения овала лица. Так, привычка щуриться или нежелание носить солнцезащитные очки приведут к появлению морщин в межбровье, на носу и вокруг глаз. По этой же причине с возрастом люди сетуют, что их глаза уже не такие большие как были в молодости. Проблемы с дыханием со временем сформируют морщины в центре лица и создадут недовольное выражение лица. Напряженные жевательные мышцы (из-за стоматологических проблем) расширят лицо, изменив его конфигурацию, а небольшой от природы подбородок быстрее приведёт к формированию «второго подбородка».

В 21 год анатомия и лицевые привычки уже сформированы, и косметолог может точно предположить, как будет стареть лицо у каждого человека. Если же вовремя начать применение необходимых косметологических процедур, то старение лица можно затормозить и серьезно отсрочить. Косметологи называют это долголетием красоты.

О косметологии, как и о других направлениях медицины, существует ряд мифов

Например, миф о том, что угревая сыпь (акне) у подростков обязательно пройдет сама собой с возрастом. Однако, если ее не лечить грамотно, то с этим можно дожить до глубокой старости с лицом, покрытым рубцами.

Еще один миф — «нерожавшей девушке не следует исправлять дефекты, прибегая к помощи косметологов». Отнюдь, косметологические манипуляции никак не влияют на зачатие и рождение здорового ребенка, а вот беременным женщинам и кормящим матерям следует воздержаться от косметологических процедур, связанных с инъекциями, лазером, ультразвуковой и радиочастотной подтяжкой лица из-за отсутствий исследований по их безопасности у этой группы пациенток.

Следующий распространенный миф — «косметологические процедуры вызывают привыкание организма и со временем кроме серьезных операций уже ничто не поможет». Елена Щелокова опровергает это, утверждая, что любая процедура, как и любое медицинское вмешательство, должно выполняться по медицинским показаниям, а не по модным или рекламным убеждениям, тогда не возникнет «привыкания» и нежелательных эффектов. Лицом надо заниматься исходя из его особенностей — гармонично созданное лицо это такое, где лучшее подчёркнуто, а недостатки нивелированы. Например, ботулотоксин восстанавливает мышечную работу лица и предотвращает появление морщин, а инъекции гиалуроновой кислоты в определённых зонах в каждом конкретном случае предупредят «сползание» лица.

Помимо распространенных инъекций, современная медицина имеет широкий спектр приятных и полезных процедур — массажи, лимфодренаж, микротоковая терапия и аппаратные методики внедрения лекарственных косметологических препаратов безинъекционными способами.

Настоящих профессионалов, имеющих многолетний опыт работы и подтвержденные результаты достаточно, главное, обращаться к ценителям своего призвания и тогда не придется с разочарованием рассматривать свои фотографии юности, сожалея о походе к косметологу, который вместо Вашего лица сделал штамп или чью-то копию.