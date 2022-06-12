Лондон, , 17:03 — REGNUM Экономическую мощь Российской Федерации Западу преуменьшать нельзя, такой точкой зрения поделился журналист Джонатана Саксти в статье, вышедшей 10 июня в DailyExpress.

Осознал ошибку Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР

«Пришло время поговорить серьезно. Говорящим головам на Западе, быть может, и приятно говорить общественности, что российская экономика — относительная мелочь, и в то же время насмехаться над якобы имеющими место провалами российских вооруженных сил на Украине, утверждая, что там слабое военное руководство и устаревшее оборудование», — подчеркнул Саксти.

«Но Россия не ничтожная держава. Тот факт, что Кремль мог начать такую операцию и проводить ее против противника, вооруженного Западом, указывает на то, что мы имеем дело не с чем-то, глобально неуместным. Так, сейчас ситуация, похоже, меняется в пользу Москвы, особенно на востоке Украины. Запад не поступает с Украиной правильно, делая вид, что Россия не имеет значения», — отметил он.

Саксти подчеркнул, что ЕС и США и другие страны допустили ошибку, недооценивая значимость Москвы в мировой торговле.

«Россия играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Продовольствие и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива», — отметил он, добавив, что Россию с ее ресурсами, территорией и высоким показателем образованного населения не так легко отбросить.

Более того, поскольку Москва смогла найти способы поставлять свои энергоносители на западные рынки даже через сторонние нефтеперерабатывающие заводы, введенные против нее санкции можно считать неэффективными.