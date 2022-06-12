Москва, 12 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Призывы бывшего министра иностранных дел Польши, действующего депутата Европарламента Радослава Сикорского к странам Запада передать киевскому режиму ядерное оружие прокомментировала 12 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнём, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия», — написала она в своем сообщении.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что также такими своими заявлениями эти политики Польши ставят под удар польский народ, втягивая его в ядерный передел мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что официальные лица Испании принесли властям Германии извинения за намерение поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2.