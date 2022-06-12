Москва, 12 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» разработал вакуумный электронно-лучевой 3D-принтер со всеракурсным роботом-манипулятором. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Александр Погожев ИА REGNUM 3D-принтер по металлу Realizer SLM 50

Принтер предназначен для создания деталей из титана и жаропрочной стали. Компоненты из этих сверхпрочных материалов используются в авиационной и космической промышленности.

Главной особенностью разработки стало использование всеракурсного робота-манипулятора. Этот манипулятор позволяет создавать изделия сложной конструкции в вакууме.

Заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров объяснил, что изготовленные в вакууме изделия отличаются повышенной прочностью. Так, прочность нержавеющей стали при изготовлении деталей таким способом возрастает на 16%.

«Мы планируем изготовить первый опытный образец вакуумного 3D-принтера уже в этом году», — подытожил Назаров.