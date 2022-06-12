Москва, , 11:41 — REGNUM Видеозапись нанесения ударов российскими вертолетами Ка-52 по опорным пунктам и бронетехнике киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 12 июня Минобороны России.

На выложенных в интернет кадрах запечатлено нанесение российскими боевыми машинами удара управляемыми высокоточными ракетами по опорным пунктам и бронетехнике, а также поражение ими указанных целей.

Также указывается, что экипажи Ка-52 произвели удар по вражеским позициям с дистанции более пяти километров, уничтожив пункт управления и бронированную технику ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в столкновениях с подразделениями ЛНР украинские войска потеряли 25 человек.