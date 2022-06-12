Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Разработка и строительство новой мобильной пусковой платформы для ракет-носителей SLS обойдётся в четыре раза дороже, чем планировалось изначально. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на данные офиса генерального инспектора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System) Nasa.gov

Речь идёт о затратах на мобильную пусковую платформу, которую разрабатывает частная компания Bechtel по контракту с NASA. Соответствующий контракт на сумму $383 млн был заключён в июне 2019 года.

Аудит генерального инспектора NASA показал, что работы по этому проекту ведутся с перерасходом средств и срывом графика. Общие ожидаемые затраты на эти работы уже увеличились до $960 млн, что в 2,5 раза превышает первоначальную стоимость контракта.

При этом независимая комиссия пришла к выводу, что итоговые затраты достигнут почти $1,5 млрд. В офисе генерального инспектора NASA пришли к выводу, что более 70% увеличения стоимости и 60% задержки графика связаны с плохой работой подрядчика.

Разрабатываемая компанией Bechtel платформа ML-2 будет использоваться для пусков модифицированной ракеты SLS. Первые запуски будут проводиться с пусковой платформы ML-1, которая первоначально создавалась для ракет-носителей Ares I. Платформа была переоборудована под носители SLS после отказа от проекта Ares I.

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