Москва, 12 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. «Весьма и весьма интересной» должна стать пленарная сессия предстоящего Петербургского международного экономического форума. Об этом 12 июня заявил в преддверии форума пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы ожидаем весьма и весьма интересную пленарную сессию», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).