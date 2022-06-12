Донецк, , 09:04 — REGNUM К концу августа планируется восстановить скульптуру солдата на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Донбассе. Об этом 10 июня рассказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко в ходе состоявшейся в Донецке учредительной конференции республиканского представительства РВИО.

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«Официально подписан и утвержден график строительства по всем видам работ. И мы уверены, что к 31 августа текущего года скульптура Солдата встанет на Саур-Могиле», — приводит его слова пресс-служба РВИО.

Также Овсиенко назвал восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» знаковым проектом общества в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Донецкой республиканской библиотеке имени Крупской состоялась учредительная конференция представительства Российского военно-исторического общества (РВИО).