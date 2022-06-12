Луганск, , 08:10 — REGNUM С территории завода «Азов» в Северодонецке, на которой силами Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженных сил РФ заблокированы украинские боевики, начался выход мирных жителей. Об этом 11 июня сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Народная милиция ЛНР Glava-lnr.info

«Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — написал он в своем сообщении.

Также Мирошник указал, что остатки украинских нацистов все еще удерживают несколько зданий на территории предприятия около его первой проходной и добавил, что там продолжают возникать перестрелки.

«У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», — отметил посол республики в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии поселок Доломитное в ДНР.