Пекин, 12 июня, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Китай не предоставлял материальной помощи России на фоне украинского кризиса, сообщают 12 июня местные СМИ со ссылкой на министра обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Dfat.gov.au Вэй Фэнхэ

С данным заявлением член Госсовета выступил в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Один из журналистов задал вопрос, оказывал ли Пекин материальную поддержку Москве на фоне украинского кризиса.

«Что касается украинского кризиса — Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России», — ответил министр.

Напомним, что ранее Фэнхэ предупредил, что Китай намерен биться до конца, если хоть кто-нибудь захочет отделить от него Тайвань.