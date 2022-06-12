Тель-Авив, Израиль, 12 июня, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Иранские власти добились значительного прогресса в создании ядерного оружия, что требует внимания со стороны Запада. Об этом 12 июня заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью британскому изданию The Sunday Telegraph.

The Israel Project Нафтали Беннет

«Иран обогащает уран с беспрецедентной скоростью и чрезвычайно близок к обладанию ядерным оружием, — считает он. — Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может вскоре получить в свое распоряжение ядерную бомбу. Мир должен занять жесткую позицию и сказать исламскому режиму в Иране: «Нет ядерного оружия — нет санкций», — сказал Беннет.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в ОАЭ на фоне нормализации отношений. О поездке не было объявлено заранее, и администрация Беннета охарактеризовала ее как «быстрый визит», в ходе которого будут затронуты «различные региональные вопросы».